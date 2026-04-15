Şişli’de lüks otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Şişli’de kontrolden çıkan lüks bir otomobilin bariyerlere ve korkuluklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 05:00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, yüksek süratle seyir halinde olan 34 FRK 087 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, yol kenarındaki korkulukların üzerine çıkarak durabildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ve yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki en yakın devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Trafik normale döndü
Kaza nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, lüks otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Aracın çekilmesinin ardından Büyükdere Caddesi’nde trafik akışı yeniden normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
