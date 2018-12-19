Şişli'de gecekondunun çatısı çöktü!
İstanbul Şişli'de bulunan bir gecekondunun çatısı çöktü.19 Aralık 2018 Çarşamba 10:02
Şişli'de bir gecekonduda meydana çökme sonucu mahsur kalan bir kişi yaralandı.
Şişli Bomonti İncirli Dede Caddesinde bulunan gecekonduda sabah karşı çökme meydana geldi.
Çatı ve gecekondunun bir bölümünün çökmesi sonucu 4 kişilik aileden baba, molozlar altında mahsur kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi kurtardı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YORUM YAZ