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Aktüel Şişli’de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti
Aktüel

Şişli’de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti

Kimsenin yaralanmadığı olayda şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 01:49:26 -
Şişli’de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti

İSTANBUL (AA) - Şişli’de iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti.

Ateşböceği Sokak’ta husumetli iki kişi arasında silahlı çatışma yaşandı. Bu sırada bölgeden geçen sivil polis aracına kurşunlar isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokak, geçişlere kapatılırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çatışmaya giren şüpheliler, polis ekiplerince silahlarıyla yakalandı.

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