Şişli'de ambulans kaza yaptı! Yaralılar var
Şişli'de Darülaceze ile Aslangazi caddelerinin kesişiminde ambulans ile otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.26 Ağustos 2018 Pazar 20:31
Şişli'de ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, hasta almaya gittiği belirtilen ambulansla sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BJC 75 plakalı otomobil, Darülaceze ile Aslangazi caddelerinin kesişiminde çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsüyle ambulansta bulunan bir sağlık görevlisi yaralandı.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.
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