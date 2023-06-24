  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şok haber! Irak hükümetinden parasını alamayan Türk inşaat devi iflas etti

Yunanistan’da 2023’ün ilk çeyreğinde bilançosu: Göz göre göre binlerce lira altın satın aldılar!

Almanlardan şaşırtan karar! Ülke dışından gelen göçmenlere karşı adım: önlemi aldı! Peş peşe duyurdu

Apar topar Bayraktar TB2 SİHA'nın rakibini aldılar! 'Türkiye'ye karşı kullanacağız' diyerek duyurdular

FETÖ'nün gizlenme yönergesi ortaya çıktı! Tüm şifreler deşifre edildi...

İran ve Yunanistan'ın uykuları kaçacak! Türkiye kardeş ülke ile yaptı, kesinlikle NATO'ya verilmeyecek

Milletin dediği oldu: LGBT derneklerine kilit vuruluyor!

Neler söyledi neler! Çilingiroğlu'ndan muhalefete Erdoğan dersi

İş mi yok yoksa çalışmak isteyen mi? Böyle iş görüşmesi görülmedi

Dolar düşürecek derken sıfır otomobillere dolar zammı! Otomobil alacaklar dikkat
Gündem Şişli, Beşiktaş, Kadıköy... Devletin parasının aktığı CHP'nin oy deposu ilçeler!
Gündem

Şişli, Beşiktaş, Kadıköy... Devletin parasının aktığı CHP'nin oy deposu ilçeler!

Yeniakit Publisher
2023-06-24 00:57:00 - 2023-06-24 01:12:35
Şişli, Beşiktaş, Kadıköy... Devletin parasının aktığı CHP'nin oy deposu ilçeler!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri araştırmasında listeye çoğunlukla CHP'nin oy deposu ilçeleri girdi.

Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın araştırmasıyla açıklandı.

Listede; çoğunlukla "Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Ataşehir, Bornova" gibi CHP'nin oy deposu ilçeleri yer aldı.

973 ilçenin dahil edildiği çalışmada sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 parametre kullanıldı. Bu parametreler arasında kişi başına düşen gelirden, kişi başına düşen sinema koltuğuna kadar pek çok konu başlığı bulunuyor. Bu kapsamda ülkenin en gelişmişleri arasında yer alan ilçelerin sıralaması şöyle:

1- Şişli - İstanbul

2- Çankaya - Ankara
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3- Beşiktaş - İstanbul

4- Kadıköy - İstanbul

5- Yenimahalle - Ankara

6- Bakırköy - İstanbul

7- Fatih - İstanbul

8- Nilüfer - Bursa

9- Ataşehir - İstanbul

10- Başakşehir - İstanbul

11- Konak - İzmir

12- Beyoğlu - İstanbul

13- Ümraniye - İstanbul

14- Sarıyer - İstanbul

15- Muratpaşa - Antalya

16- Üsküdar - İstanbul

17- Bornova - İzmir

18- Balçova - İzmir

19- İstanbul - Tuzla

20- İstanbul - Maltepe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23