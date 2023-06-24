Şişli, Beşiktaş, Kadıköy... Devletin parasının aktığı CHP'nin oy deposu ilçeler!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri araştırmasında listeye çoğunlukla CHP'nin oy deposu ilçeleri girdi.
Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın araştırmasıyla açıklandı.
Listede; çoğunlukla "Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Ataşehir, Bornova" gibi CHP'nin oy deposu ilçeleri yer aldı.
973 ilçenin dahil edildiği çalışmada sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 parametre kullanıldı. Bu parametreler arasında kişi başına düşen gelirden, kişi başına düşen sinema koltuğuna kadar pek çok konu başlığı bulunuyor. Bu kapsamda ülkenin en gelişmişleri arasında yer alan ilçelerin sıralaması şöyle:
1- Şişli - İstanbul
2- Çankaya - Ankara
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3- Beşiktaş - İstanbul
4- Kadıköy - İstanbul
5- Yenimahalle - Ankara
6- Bakırköy - İstanbul
7- Fatih - İstanbul
8- Nilüfer - Bursa
9- Ataşehir - İstanbul
10- Başakşehir - İstanbul
11- Konak - İzmir
12- Beyoğlu - İstanbul
13- Ümraniye - İstanbul
14- Sarıyer - İstanbul
15- Muratpaşa - Antalya
16- Üsküdar - İstanbul
17- Bornova - İzmir
18- Balçova - İzmir
19- İstanbul - Tuzla
20- İstanbul - Maltepe