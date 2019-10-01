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Şişkinlik için hangi doktora gidilir? Karında şişkinlik için hangi bölüme gidilir?

Karında şişkinlik için hangi doktora gidilir? Karın şişkinliği, doğal bir durum olabileceği gibi hastalık habercisi de olabilir. Karın şişmesi genellikle sindirim sisteminin normal işlevinin bozulması ve bağırsak gazında artış olması sonucu ortaya çıkar. Karın şişkinliği kanserin habercisi mi? Peki şişkinlik için hangi doktora gidilir? Karında şişkinlik için hangi bölüme gidilir? Mide ve bağırsak gazına karşı kür nedir?

01 Ekim 2019 Salı 14:48
Şişkinlik için hangi doktora gidilir? Karında şişkinlik için hangi bölüme gidilir?

Karında şişkinlik için hangi doktora gidilir? Karın şişkinliği, doğal bir durum olabileceği gibi hastalık habercisi de olabilir. Karın şişmesi genellikle sindirim sisteminin normal işlevinin bozulması ve bağırsak gazında artış olması sonucu ortaya çıkar. Peki şişkinlik için hangi doktora gidilir? Karında şişkinlik için hangi bölüme gidilir?

Karın şişkinliği, karın bölgesinde yer alan organların (mide, bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, üreme organları, mesane ve bu organlarla ilişkili kan damarları) hafif veya ciddi hastalıkları sonucunda olabilir. Bu nedenle önemsenmesi gereken belirtilerden biridir. 

Karın şişkinliği kanserin habercisi mi?

Karın şişkinliğinden muzdarip olan hastalarda halsizlik, karında dolgunluk, çabuk doyma hissi, karın ağrısı, karında ele gelen sertlik gibi şikayetlerle birlikte son 6 ayda normal kilosunun yüzde 10’undan fazla kayıp, ateşlenme ile gece terlemesi varsa kanserden şüphelenmek gerekebilir.

Karın şişkinliği belirtileri neler?

– Geğirme

– Mide de ve göbeğin üst tarafında yanma hissi

– Mide bulantısı

– Kusma

– İshal

– Ateş

– Karın ağrısı

Karında şişkinlik için hangi bölüme gidilir?

Karın şişkinliği, doğal bir durum olabileceği gibi başka bir takım hastalıkların da habercisi olabilir. Karın şişliği özellikle süreklilik arz ettiğinde dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu tür şikayeti olanların hastanelerin Genel Cerrahi veya Gastroenteroloji polikliniklerine başvurması gereklidir.

Mide ve bağırsak gazına karşı kür

Kaynayan 1 su bardağı suya 50 kuruş büyüklüğünde kök zencefilini bıçakla bir defa kesip atınız ve 5 dakika kısık ateşte kaynatınız. Daha sonra süzüp ılımaya bırakınız. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 su bardağı içiniz. Taze hazırlanmalıdır. Bu küre 1 ay boyunca devam ediniz.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 14:48
  1. Şişkinlik için hangi doktora gidilir?
  2. Karında şişkinlik için hangi bölüme gidilir?
  3. Karın şişkinliği kanserin habercisi mi?
  4. Karın şişkinliği belirtileri neler?
  5. karın şişkinliğine hangi doktor bakar
  6. karın şişliğine hangi doktor bakar
  7. gaz ve şişkinlik için hangi doktora gidilir
  8. karında şişkinlik ve sertlik
  9. karında şişlik ve gerginlik
  10. karın şişkinliği nasıl giderilir
  11. geçmeyen karın şişliği
  12. karın şişmesi kanser
  13. karında şişlik ve kasıklarda ağrı
  14. karın şişkinliği doğal yöntemler
  15. karın şişkinliği neden olur nasıl geçer
  16. Mide ve bağırsak gazına karşı kür

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