Şişen göz kapaklarına en iyisi gül suyu

Gül suyu temizleyici ve rahatlatıcı tıraş losyonu amacıyla kullanıldığı gibi şişmiş yüz, göz kapakları için ödem giderici, ter kokularını azaltıcı antiseptik olarak, saç ve cildimizdeki kaşıntılara ve egzemaya karşı da tercih edilen çok değerli özelliklere sahiptir. Alerjik ciltler de kullanabilir. Gül suyunun yararlı etkilerini görebilmek için sentetik katkı maddeleri taşımaması, damıtma denilen teknikle faydalı maddelerini kaybetmeden hazırlanması gereklidir. Evimizde de taze gül yapraklarından tonikler hazırlayabiliriz. Her cilt yapısında dengeleyici etkisinden yararlanılabilir. Hatta alerjik ciltlerde bile rahatlatıcı etkinliği sebebi rahatlıkla kullanılabilir. Evde hazırladığınız toniklerde bir tutam gül yaprağını diğer bitkilerle birlikte karışım halinde de hazırlayabilirsiniz. Gül yaprakları, civanperçemi, kekik, biberiye, melisa, ada çayı ile birlikte demlenerek tonik yanında aynı zamanda içilebilen kolay ama kuvvetli bir iksir elde edilir.

Egzema, kurdeşen, atopik dermatit gibi sürekli koruyucu ürünler kullanılması gereken cilt hastalıklarında, demlenmiş taç yapraklarından ıslatılmış kompreslerle, el-ayak banyolarıyla sorunlu bölgelerde iyileştirici, yatıştırıcı etkisi vardır gül suyunun...

'Bebemin gözünü şişirmişler!' diye hemen paniklemeyin

Her çocuk kavga eder. Bazen kafası kanar gelir, bazen bir gözü şişmiş! Hemen paniklemeyin. Buz uygulaması kan damarlarını daraltıp, sıvı birikmesini azaltır ve bölgeyi uyuşturup soğutarak şişkinliğin azalmasına yardımcı olur.

İlk 24 saat içinde birer saat arayla 20 dakika boyunca buz uygulayabilirsiniz. Bunu yaparken buz cilde doğrudan uygulanmamalıdır. Bölgede soğuğun neden olabileceği hasarlardan kaçınmak için buzu bir beze sarın veya bir buz aküsü kullanın. Bir torba dondurulmuş sebze de buz aküsü yerine geçebilir.

Bölgeyi yeni yaralanmalara karşı koruyun. Göz iyileşene kadar onu sarsıcı, yaralayıcı olabilecek hareketlerden uzak durmalı çocuk.

Morarmış gözün üzerine biftek veya çiğ et koymayın. Saçma! Böyle şeylerle vakit kaybetmeyin. Derideki açık bir yara ya da mukoza membranı üzerine bakteri yüklü şeylerin konulması tehlikeli olabilir.

Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, karmaşık olmayan bir göz morarması için verilecek hastanedeki tedavi de evdeki tedaviye benzer. Ağrı ilaçları kullanabilirsiniz fakat kanamayı artırması ihtimalinden doktorunuz veya bir kalp uzmanı tarafından tavsiye edilmediği sürece aspirinden uzak durun.

İstirahat edin ve yaralı bölgeyi koruyun. Daha karmaşık yaralanmalar için, elbette hasta uygun bir uzmana yönlendirilebilir.

'Bebemin burnunu da kanatmışlar, n'pim?'

Çocuklarda burun kanaması pek hayatı tehdit edici olmasa da çocuk ve ailesi açısından kana bulanmış bir yüz görüntüsü oldukça korkunç ve heyecan vericidir. Burun, kanlanması bol bir organdır. Burun kanamaları, birkaç damla ile kısa süren kanamalardan, ciddi boyutlarda, bol miktarda ve uzun süren kanamalara kadar geniş bir yelpaze içerisinde olabilirler. Bu yüzden, her burun kanaması çok iyi değerlendirilmelidir.

Burun Kanamaları Kaç Çeşittir?

Ön ve arka kanamalar olarak ikiye ayrılır burun kanamaları. Ön burun kanamaları burun ön kısmından gelen kanamalardır. Ayakta duran ya da oturan kişide burun deliğinden akan kanama şeklinde kendini gösterir. Arkadan gelen kanama genize doğrudur. Otururken veya ayakta dururken bile kanama boğaza doğru olur. Hasta sırt üstü yattığında ön kanama bile olsa her iki yönde kanama olabilecektir.

Burun kanamaları çocuk yaş grubunda genellikle ön kanama tipinde olmaktadır.

Çocuğunuzda ön burun kanaması varsa şunları uygulayınız:



Burunun ucundaki yumuşak kısmını başparmağınızla diğer iki parmağınız arasına alın. Burunu parmakla sıkıştırılmış olarak yüzüne doğru bastırın. Beş dakika böyle bekleyin. Başını kalbinden daha yüksek tutmaya dikkat edin. Bu sebeple oturmak ya da baş daha yukarı konumda uzanmasını sağlamak gerekir. Bir plastik torba içine buz doldurarak burun ve yanağına buz tatbik edersiniz.

Tekrar Başlamasını Önlemek İçin:

Çocuğun sümkürmesi önlenmeli, ağır şeyler kaldırmak gibi zorlayıcı hareketler engellenmeli, baş göğüs hizasından yukarıda tutulmalıdır. Kanama tekrar başlarsa öncesinin aksine burun sümkürerek temizlenmelidir. Burun içine dekonjestan özellikli burun spreyi sıkılmalı ve parmaklarla sıkılıp gene beş dakika beklenmelidir. Kanama gene durmazsa bir kulak burun boğaz hekimine danışmak gerekir.

Eğer kanama durmayıp artma eğilimi gösteriyor, halsizlik, yorgunluk, soluk bir cilt rengi fark ediliyor, dışarı değil de boğazın arkasından aşağı doğru kanıyorsa bir uzman ile haberleşip acil servise başvurmak şart..