Şişecam üç kategoride ‘İhracat Şampiyonu’ oldu

Şirket; ‘Düzcam’, ‘Cam Ev Eşyası’ ve ‘Cam Ambalaj’ kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın video konferans katılımıyla bu yıl online olarak düzenlenen İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde Şişecam’ı Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü Başak Öge temsil etti. Yatırımlara ve büyümeye devam ettiği 2019 yılında şirket tarafından 5.1 milyon ton cam, 2.4 milyon ton soda külü ve 3.9 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirildi. Satış gelirleri yüzde 16 artan ve 18 milyar lirayı aşan Şişecam; Türkiye’den 788 milyon dolarlık ihracat yaptı. Toplam 2 milyar dolarlık uluslararası satışa imza attı.