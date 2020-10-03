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Ekonomi Şişecam üç kategoride ‘İhracat Şampiyonu’ oldu
Ekonomi

Şişecam üç kategoride ‘İhracat Şampiyonu’ oldu

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2019 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’ne Şişecam damgasını vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:57:00 -
Şişecam üç kategoride ‘İhracat Şampiyonu’ oldu

Şirket; ‘Düzcam’, ‘Cam Ev Eşyası’ ve ‘Cam Ambalaj’ kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın video konferans katılımıyla bu yıl online olarak düzenlenen İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde Şişecam’ı Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü Başak Öge temsil etti. Yatırımlara ve büyümeye devam ettiği 2019 yılında şirket tarafından 5.1 milyon ton cam, 2.4 milyon ton soda külü ve 3.9 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirildi. Satış gelirleri yüzde 16 artan ve 18 milyar lirayı aşan Şişecam; Türkiye’den 788 milyon dolarlık ihracat yaptı. Toplam 2 milyar dolarlık uluslararası satışa imza attı.

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