Sis ve buzlanma yüzünden kapatılan kara yolu açıldı
Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, etkili olan yoğun sis ve buzlanma sebebiyle bir süre önce ulaşıma kapatıldı.
Polis ekipleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Diyarbakır yönüne araç geçişlerine izin vermedi.
Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.