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Aktüel Sis ve buzlanma yüzünden kapatılan kara yolu açıldı
Aktüel

Sis ve buzlanma yüzünden kapatılan kara yolu açıldı

Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 00:56:00 -
Sis ve buzlanma yüzünden kapatılan kara yolu açıldı

Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kapatılan Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, etkili olan yoğun sis ve buzlanma sebebiyle bir süre önce ulaşıma kapatıldı.

Polis ekipleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Diyarbakır yönüne araç geçişlerine izin vermedi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

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