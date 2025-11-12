  • İSTANBUL
Sırt çantası yol kenarında bulundu! İnegöl'de tuhaf olay: Paniğe neden oldu... Hareketli dakikalar!

Sırt çantası Bursa'nın İnegöl bölgesinde yol kenarında bulundu. yol kenarına bırakılan iki valiz ve bir sırt çantası paniğe yol açtı. Meydana gelen olayla ilgili yapılan açıklamada 2 valiz ile sırt çantasından kıyafet ve ev eşyası çıktı. İnegöl'de tuhaf hareketli dakikalar yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına bırakılan ve paniğe neden olan 2 valiz ile sırt çantasından kıyafet ve ev eşyası çıktı.

PANİĞE NEDEN OLDU!

Öğle saatlerinde kırsal İsaören Mahallesi'nde 2 kadının, yol kenarına 2 valiz ve bir sırt çantası bırakıp bölgeden uzaklaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerini başvuran ekipler, açtıkları valizler ile sırt çantasında, kadın kıyafeti ile ev eşyaları bulundu. Jandarma ekipleri, valizler ile çantayı detaylı inceleme yapmak ve sahibini tespit etmek üzere karakola götürdü.

