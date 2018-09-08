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Sırrı ortaya çıktı! Pepe'den personele büyük jest

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe'nin şuana kadar oynadığı resmi maçlardan kazandığı 56 bin euro (420 bin TL) maç başı ücretlerini personele dağıttığı öğrenildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:30
Sırrı ortaya çıktı! Pepe'den personele büyük jest

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcu Adriano geçen yıl verdiği bir röportajda takımın en bonkör oyuncusu olarak Pepe'yi gösterirken Portekizli yıldızın neden bu unvanın sahibi olduğu Bursa maçı öncesinde yaptığı jestle net bir şekilde anlaşıldı.

PUAN BAŞI 4 BİN EURO ALIYOR

Beşiktaş'a geçen sezon 2 yıllığını 9 milyon 500 bin Euro'ya imza atan Pepe puan başı olarak da 4 bin Euro alıyor. Portekizli yıldız şu ana kadar geride kalan 10 resmi maçın 8'inde görev alırken Beşiktaş bu seride 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Pepe de 14 puanın karşılığı olarak 56 bin Euro elde etti. Dünkü kurla yaklaşık 420 bin TL almaya hak kazanan 35 yaşındaki futbolcu bu paranın önemli bir kısmını personele dağıttı.

TESİSTEN AYRILMADAN ÖNCE DAĞITTI

İçinde 15'er bin ve 10'ar bin TL bulunan zarfları Bursaspor ile deplasmanda oynanacak maç için tesislerden ayrılmadan malzemeci, sağlık ekibi, mutfak ekibi ve güvenlik görevlerine dağıtan Pepe bu hareketiyle personelin gönlünde taht kurdu.

Siyah-beyazlılarda daha önce takımdan ayrılan Tosiç 2'şer bin dolar, Mario Gomez de 2'şer bin Euro dağıtarak Ümraniye personeliyle vedalaşmıştı. (Vatan)

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:30
  1. Adriano
  2. Beşiktaş
  3. Pepe
  4. Bursaspor

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