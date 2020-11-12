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Aktüel Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Aktüel

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:35:18 -
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yapan kişilerin deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı.

Operasyonda 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 55,5 gram eroin, 940 lira ve eroin paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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