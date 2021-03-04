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Gündem Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 asker yaralı
Gündem

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 asker yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 asker hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 22:38:00 -
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 asker yaralı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.

Askeri araç şarampole devrildi

Alınan bilgiye göre, Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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