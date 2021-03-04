Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 asker yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 asker hafif şekilde yaralandı.
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.
Askeri araç şarampole devrildi
Alınan bilgiye göre, Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.
Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların durumu iyi
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.