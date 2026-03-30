Şırnak Cizre'de Sağanak Kabusu: Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Gündem

Şırnak Cizre'de Sağanak Kabusu: Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Şırnak Cizre'de Sağanak Kabusu: Mahsur Kalan 3 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı felç etti. Gece saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası oluşan su birikintilerinde araçlarıyla mahsur kalan 3 vatandaş, belediye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, özellikle gece saatlerinde şiddetini artırarak ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Yeni Şırnak Yolu Kavşağı'nda, sağanak sonrası göle dönen yolda iki aracın ilerleyemediği ve suyun içinde kaldığı ihbarı üzerine, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, araçlarında mahsur kalan ve korku dolu anlar yaşayan 3 kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etti. Kurtarılan vatandaşlar, güvenli alana ulaştırıldı.

Valilikten Tedbir Çağrısı

Şırnak Valiliği, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden alınan verilere dayanarak, kentte kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği konusunda vatandaşları daha önce uyarmıştı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunulmuştu.

