Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız
Mladost'u 1-0 mağlup eden Kızılyıldız, 29. lig şampiyonluğunu elde etti05 Mayıs 2019 Pazar 22:23
BELGRAD (AA) - Kızılyıldız, Sırbistan Süper Lig'de ağırladığı Mladost'u 1-0 yenerek şampiyon oldu.
Başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan şampiyonluk grubu 5. hafta maçında Kızılyıldız, 82. dakikada Milan Pavkov'un attığı golle 1-0 galip geldi.
Sırbistan Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda puanını 54 yapan Kızılyıldız, bitime iki hafta kala en yakın rakibi Radnicki'nin 8 puan önünde yer alarak 29. şampiyonluğuna ulaştı.
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