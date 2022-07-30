Şira ne demek kuranda geçiyor mu? Şira yıldızı Kur’an’da hangi ayette geçiyor?

Şira kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelime, hem gemicilikte terim anlamında hem de günlük hayatta sözlük anlamıyla kullanılmıştır.Astronomide terim anlamında kullanılan Şi'ra, iki yıldıza verilen isimdir. Şirada dünyaya 5 bin yılda bir yaklaşıyor. Bunun çok yüksek bir çekimi var. Ay okyanusu kaldırıyor, bu dünyada büyük bir çekim gücü oluşturuyor.

Şira yıldızı Kur’an’da hangi ayette geçiyor?

Yılda 1 kere gerçekleşen ve Kuran-ı Kerim'de adı geçen Sirius yani Şira Yıldızı, Necm Suresi'nde yer alıyor. Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sure, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. 53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir: “Ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur.”