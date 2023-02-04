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Aktüel Sinop'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Sinop'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 16:36:00 -
Sinop'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Sibel Güngör idaresindeki 57 DV 931 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat yolu Karacaömer köyü mevkisinde, Nuh Öcan'ın kullandığı 37 ABZ 521 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Nurdane Ö, Hatice Naz Ö, Kasım Ö, Fahri Ö, Abdulkadir Ö. ve Ümmü Gülsüm Ö. ile Asya D. ve Mustafa K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, kaza, bölgedeki bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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