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Aktüel Sinop'ta akaryakıt istasyonu çalışanını gasbeden 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Sinop'ta akaryakıt istasyonu çalışanını gasbeden 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:51:04 -
Sinop'ta akaryakıt istasyonu çalışanını gasbeden 2 kişi tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, akaryakıt istasyonunda bir çalışanın cep telefonu ile parasını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir süre önce yüzlerine maske takan 2 şüpheli, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda tüfekle etkisiz hale getirdikleri çalışanın cep telefonu ile bir miktar parasını gasbederek kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu iki zanlının bir köyde saklandıklarını tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda iki tüfek, cep telefonu, maske ve gasp edilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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