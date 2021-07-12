  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Babacan, adaylığını açıkladı!
Sınırdaki güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı
ABD’li o general görevini bırakıyor!
Ordu'da yük asansörü boşluğundan düşen kişi yaralandı
Aktüel Sınırdaki güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı
Aktüel

Sınırdaki güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye-İran sınır güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 23:32:00 -
Sınırdaki güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye-İran sınır güvenlik duvarının üzerinde mahsur kalan yavru ayı, kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Türkiye-İran sınır güvenlik duvarının üzerindeki tel örgüler arasında, yavru ayının mahsur kaldığını gören güvenlik güçleri, durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yavru ayıyı, mahsur kaldığı yerden kurtararak doğaya bıraktı.

Tel örgüler arasında mahsur kalan yavru ayı, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay