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Aktüel Singapur'da üretilen Kalamar ve Karides paketlerinde domuz DNA’sı bulundu!
Aktüel

Singapur'da üretilen Kalamar ve Karides paketlerinde domuz DNA’sı bulundu!

Singapur Ulusal Üniversitesi’nin (NUS) görevlendirdiği araştırmacılar, Singapur’da bir deniz ürünleri markası tarafından üretilen mürekkep balığı ve karides ürünlerinde domuz DNA’sı tespit ettiler.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:49:00 -
Singapur'da üretilen Kalamar ve Karides paketlerinde domuz DNA’sı bulundu!

Araştırmacılar, aynı deniz ürünleri markasının beş örneğinin de farklı zamanlarda ve yerlerde satın alınan ürünlerin domuz DNA’sıyla kontamine olduğunu keşfettiler. Ayrıca “Helal sertifikalı olmayan balık köftesi ürünlerinde domuz DNA’sı olduğunu gördük. Bu helal olmayan ürünlerde domuz DNA’sının varlığı kuvvetle muhtemel üretim süreçlerinden kaynaklanıyor. Örneğin bir gıda üretim tesisi deniz ürünleri ve domuz ürünleri dahil çok çeşitli ürünler üretebilir. Bu nedenle, deniz ürünlerine domuz DNA’sının eser miktarları bulaşabilir” dediler. Deniz ürünlerinde domuz DNA’sının keşfi, yoğun şekilde işlenmiş ve çok türden gıda örneklerinin düzenli olarak test edilmesinin gerekliliğini ortaya koydu.

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