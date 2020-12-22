Singapur BioNTech/Pfizer aşısının ilk partisini teslim aldı

ANKARA (AA) - Singapur'a, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech/Pfizer aşısının ilk partisi ulaştı.

Singapur Havayolları (SIA), ilk parti BioNTech/Pfizer aşılarının ülkeye sevkiyatını yaptıklarını açıkladı.

SIA'nın Kargo Bölümü Başkan Yardımcısı Chin Yau Seng, "Kovid-19 aşılarının ilk partisinin Singapur'a sevkiyatı, Kovid-19'a karşı yürütülen mücadelede önemli bir dönüm noktası ve bizler bunda rol oynadığımız için gururluyuz." ifadesini kullandı.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, BioNTech/Pfizer aşısının, tüm vatandaşlara ve uzun süreli oturma izni olanlara ücretsiz ve gönüllülük esasına göre yapılacağını açıklamıştı.

BioNTech/Pfizer aşısını Asya'da tedarik eden ilk ülke olan Singapur'da, Kovid-19 nedeniyle 29 kişi öldü, 58 bin 403 vaka kaydedildi.