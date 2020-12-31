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Aktüel Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak
Aktüel

Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:40:27 -
Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sinema salonlarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskleri göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar alınıp önlemler belirlendi.

Sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık'a kadar durdurulması kararlaştırılmıştı.

Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucu, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021'e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Bu doğrultuda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

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