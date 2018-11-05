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Sineklerden korunmak için...

Sineklerden korunmak istiyorsanız ve kendinize ait bir bahçeniz varsa bu bitkileri ekmekte fayda var.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:50
Sineklerden korunmak için...


İdris Otu: Oldukça güçlü bir kokuya sahip olan idris otu, sadece sivrisinekleri kovmakla kalmıyor, yağı aynı zamanda böcek ilaçlarında da kullanılıyor. Kolay bakımı ve yapısıyla baharda bahçenizde yetiştirebileceğiniz bir bitki.

Yalancı Melisa: Kimi zaman sivrisinek otu olarak da bilinen yalancı melisa, güçlü narenciye kokusuyla sivrisinekleri yaklaştırmıyor. Bu bitki aynı zamanda Asya yemeklerinde de kullanılıyor. Mide ağrılarını ve boğaz ağrısını geçirme özelliği olduğu biliniyor. Yalancı melisayı da kolaylıkla yetiştirebilirsiniz.

Kedi Nanesi: Naneye bağlı bir bitki olan kedi nanesinin birçok sinek ilacından daha etkili olduğu saptanmıştır. Yetiştirilmesi de oldukça kolay.

Biberiye: Yenilebilen bir bitki olarak yetiştirilen biberiye aynı zamanda kokusuyla sivrisinekleri de uzaklaştırıyor.

Bahçenizde su birikintisi olmamasına dikkat edin. Durgun sular sivrisineklerin yaşam alanıdır. Çatınızdaki yağmur kanallarını düzenli olarak temizletin. Saksıların dibinde su birikmemesine özen gösterin.

Odaya taze fesleğen alın

Fesleğen kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır. Başucunuza bir saksı fesleğen ya da bir tutam reyhan koyarsanız, odanıza sivri sinek gelmez.

Koyu renk giymeyin

Koyu renk elbise giymeyin.

Sivrisinekler genellikle koyu renkleri barınağı olarak görür. Koyu renkteki nesneleri evinizde bulundurursanız, sivrisinekler sizin yanınıza uğramayacaklardır.

Sirkeli bardak

İçinde sirke bulunan bir bardağı pencerenin yanına koyun. Güçlü kokusu sinekleri yaklaştırmayacak ve içeri sokmayacaktır.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:50
  1. sineklerden nasıl korunulur
  2. sineklerden korunmak için bitkiler

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