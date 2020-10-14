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Gündem Sincar anlaşması PKK’yı çılgına çevirdi
Gündem

Sincar anlaşması PKK’yı çılgına çevirdi

Irak Merkezi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi arasında varılan Sincar anlaşması terör örgütü PKK ve uzantılarını hüsrana uğrattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:41:00 -
Sincar anlaşması PKK’yı çılgına çevirdi

 Göksel Çağlav 

Sincar’da güvenlik ve istikrarın sağlanması, Sincar halkının her türlü sorununun anayasaya göre çözülmesi, göç edenlerin evlerine dönmesi ve idari ve güvenlik erklerinin yeniden örgütlendirilmesi konusunda tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ın da gözetiminde imzalanan anlaşmada, “PKK ve bağlantılı örgütler Sincar’dan  çıkarılacak” ibaresi PKK’yı çılgına çevirdi. PKK’nın sözde merkezi yönetimi KCK’dan yapılan açıklamada, “Sincar anlaşmasının, hele bunun belirtildiği gibi BM gözetiminde yapılması bir başka büyük felakettir. Arka kapı, gizli diplomatik oldu bittiler ile yapılan görüşmeler ve anlaşmaların, Kürt ve Ezidi halkımıza dönük geliştirilen ferman ve katliamlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği anlamına gelir” ifadelerine yer verildi.


Yeni Akit Gazetesi
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