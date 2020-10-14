Sincar anlaşması PKK’yı çılgına çevirdi

Göksel Çağlav

Sincar’da güvenlik ve istikrarın sağlanması, Sincar halkının her türlü sorununun anayasaya göre çözülmesi, göç edenlerin evlerine dönmesi ve idari ve güvenlik erklerinin yeniden örgütlendirilmesi konusunda tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ın da gözetiminde imzalanan anlaşmada, “PKK ve bağlantılı örgütler Sincar’dan çıkarılacak” ibaresi PKK’yı çılgına çevirdi. PKK’nın sözde merkezi yönetimi KCK’dan yapılan açıklamada, “Sincar anlaşmasının, hele bunun belirtildiği gibi BM gözetiminde yapılması bir başka büyük felakettir. Arka kapı, gizli diplomatik oldu bittiler ile yapılan görüşmeler ve anlaşmaların, Kürt ve Ezidi halkımıza dönük geliştirilen ferman ve katliamlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği anlamına gelir” ifadelerine yer verildi.