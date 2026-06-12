  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek "Dezenflasyon süreci devam edecek” Gecikmeye rağmen başaracağız Silivri Belediyesi’ne operasyonda kimler var kimler! Başkan da var, şoför de! Türkiye küresel ticaretin merkez üssü oluyor! Bakan Uraloğlu dünya devlerini kıskandıracak milyar dolarlık projeleri resmen ilan etti! 13 tavukçuya kayyım atanması en çok Dervişoğlu’nu kızdırdı: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil! Barış Yarkadaş delegenin rüşvet iddiasını paylaştı ve sordu… “CHP şarkılarımı kullanmasın diyen sanatçılar utanırlar mı acaba?” Akit’e saldıran 28 Şubat zihniyetini savunan Davutoğlu’na sert tepki! “Jön Türkler’in mizah dergisi Beberuhi Davutoğlu ile yarışamaz” Üniversitede yolsuzluk soruşturmasında 41 sevk: 3,1 milyar TL kamu zararı! 45 proje başarıyla tamamlandı Kalkınmada Türkiye’nin katkısı çok büyük Murat Alan'dan CHP'li gruba sert tepki: "Hasmımızın gördüğü cevheri, hısmımız görüyor mu?" "Akit gerçekleri yazmaya devam edecek" 8 milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 80 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel Sincan kırmızı beyaza büründü: Milli heyecanla tek yürek oldu
Aktüel

Sincan kırmızı beyaza büründü: Milli heyecanla tek yürek oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Sincan kırmızı beyaza büründü: Milli heyecanla tek yürek oldu

Sincan Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın pazar günü Avustralya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde ilçeyi ay-yıldızlı bayraklarla donatarak milli heyecanı sokaklara taşıdı. Türk bayraklarıyla cadde, sokak ve meydanları süslenen Sincan; kırmızı beyaz renklere büründü. 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de Kültür Evi’nde ekran kurulacak, Dünya Kupası heyecanı hep birlikte yaşanacak.

Sincan, A Milli Takımımıza destek olmak için tek yürek oluyor. Dünya Kupası heyecanını ilçenin dört bir yanına taşıyan Sincan Belediyesi, cadde, sokak ve meydanları Türk bayraklarıyla donattı. Ana arterlerden mahalle aralarına kadar birçok noktada ay-yıldızlı bayraklar dalgalandıkça oluşan manzara, milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu. İlçe genelinde oluşturulan coşkulu atmosfer, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

Sincan Tek Yürek, Milli Takımının Yanında

Ay-yıldızlı ekibimize destek olmak için buluşacak Sincanlılar, hem sabah namazının manevi ikliminde bir araya gelecek hem de milli takım heyecanını birlikte yaşayacak. Vatandaşlar 14 Haziran Pazar günü 15 Temmuz Şehitleri Camii’nde sabah namazında buluşacak. Daha sonra Kültür Evi’ne geçerek A Milli Takımımızın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı hep birlikte izleyecek. Sincan Belediyesi Maç izlemeye gelenlere kahvaltı ikramında da bulunacak.

 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan milli maçların aynı zamanda milletçe ortak sevinçlerin ve heyecanların paylaşıldığı önemli anlar olduğunu belirterek tüm vatandaşları programa davet etti.

Kırmızı beyaza bürünen Sincan’da, pazar günü milli birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bir kez daha güçlü şekilde hissedilecek.

Tek millet, tek yürek anlayışıyla kenetlenen Sincan, A Milli Takımımızın yanında olduğunu bir kez daha gösterecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23