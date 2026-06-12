Sincan kırmızı beyaza büründü: Milli heyecanla tek yürek oldu

Sincan, A Milli Takımımıza destek olmak için tek yürek oluyor. Dünya Kupası heyecanını ilçenin dört bir yanına taşıyan Sincan Belediyesi, cadde, sokak ve meydanları Türk bayraklarıyla donattı. Ana arterlerden mahalle aralarına kadar birçok noktada ay-yıldızlı bayraklar dalgalandıkça oluşan manzara, milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu. İlçe genelinde oluşturulan coşkulu atmosfer, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

Sincan Tek Yürek, Milli Takımının Yanında

Ay-yıldızlı ekibimize destek olmak için buluşacak Sincanlılar, hem sabah namazının manevi ikliminde bir araya gelecek hem de milli takım heyecanını birlikte yaşayacak. Vatandaşlar 14 Haziran Pazar günü 15 Temmuz Şehitleri Camii’nde sabah namazında buluşacak. Daha sonra Kültür Evi’ne geçerek A Milli Takımımızın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı hep birlikte izleyecek. Sincan Belediyesi Maç izlemeye gelenlere kahvaltı ikramında da bulunacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan milli maçların aynı zamanda milletçe ortak sevinçlerin ve heyecanların paylaşıldığı önemli anlar olduğunu belirterek tüm vatandaşları programa davet etti.

Kırmızı beyaza bürünen Sincan’da, pazar günü milli birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bir kez daha güçlü şekilde hissedilecek.

Tek millet, tek yürek anlayışıyla kenetlenen Sincan, A Milli Takımımızın yanında olduğunu bir kez daha gösterecek.