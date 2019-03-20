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Sinan Gümüş, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Sinan Gümüş transfer iddialarına cevap verdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:56
Sinan Gümüş, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray'la mukavelesi haziran ayında sona erecek olan Sinan Gümüş'ün durumu, belirsizliğini koruyor. Geçen yaz Koray Günter'i Genoa'ya götüren Ersin Akan, menajerliğini yaptığı Sinan Gümüş'e de İtalyan takımından teklif getirdi.

Genoa'nın teknik direktörlüğünü yapan Prandelli, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde transfer edilen Sinan için olumlu görüş verdi. Yıldız futbolcunun da Genoa'ya sıcak baktığı belirtildi.

Senelik 650 bin Euro alıyor

Önceliği G.Saray'a veren Sinan Gümüş'e sarı-kırmızılı yönetimin hâlâ teklif yapmadığı ortaya çıktı. Yakın çevresine "Galatasaray'dan kimse beni aramadı, kimseyle de para konuşmadım. Ne olacak ben de bilmiyorum, bekliyorum" diyen Sinan, 650 bin Euro garanti ücret ile takımın en az kazanan isimlerinden birisi. 25 yaşındaki solak hücum oyuncusu, Cimbom'dan beklediği teklifi alamazsa Avrupa seçeneğini değerlendirecek.

Genoa kancası!

La Gazzetta dello Sport, Sinan Gümüş'ün Genoa ile ön anlaşma yaptığını ileri sürdü. Haberde bu sezon başında Piatek'in görüntülerini izledikten sonra ertesi gün transfer emrini veren Genao Başkanı Preziosi'nin Sinan için de aynı yolu izlediği belirtildi. Bu arada Sinan'a Genoa'nın yanı sıra Parma, Sassuolo ve Bundesliga kulüplerinden teklif olduğunu öğrenildi.

(Sabah)

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:56
  1. Galatasaray
  2. Sinan Gümüş
  3. İtalya
  4. Genoa

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