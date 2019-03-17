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Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlarına şimdiden başladı. Fenerbahçe yönetiminin, Serdar Aziz'in ardından Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü de transfer edeceği iddia ediliyor.

17 Mart 2019 Pazar 17:01
Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlarına şimdiden başladı. Fenerbahçe yönetiminin, Serdar Aziz'in ardından Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü de transfer edeceği iddia ediliyor.

Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?

Sarı kırmızılı kulüpte gözden düşen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş, Fenerbahçe ile temasa geçti. Son oynanan Antalyaspor maçında kadroya dahi alınmayan gurbetçi futbolcu, bu sezon ligde 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği 25 yaşındaki oyuncu, değişmesi beklenen yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin yerli oyuncu havuzunu genişletmesi adına seçenekler arasında tutuluyor.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:01
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