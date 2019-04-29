Sinan Engin'den Burak Yılmaz sözleri: Türkiye'nin Cristiano Ronaldo'su
Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın farklı kazandığı Ankaragücü maçını değerlendirirken golcü oyuncu Burak Yılmaz'a da övgü dolu sözlerde bulundu.29 Nisan 2019 Pazartesi 02:24
Spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın kendi evinde 4-1 kazandığı Ankaragücü maçını Beyaz TV'de yorumladı.
''Türkiye'nin Cristiano Ronaldo'su ''
Burak Yılmaz'ın içinden Cristiano Ronaldo çıktı. Türkiye'nin Cristiano Ronaldo'su şu anda. O kadar yetenekli. Ben böyle bir performans beklemiyorum.
İlk yarıda kötü oynayan bir Beşiktaş vardı. Ankaragücü tam daha pres, baskılı futbol oynuyordu. Burak Yılmaz bireysel yeteneklerini konuşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Performansı ortada. Burak Yılmaz daha önce Beşiktaş'a gelseydi bambaşka olurdu.
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