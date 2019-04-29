Sinan Engin'den Burak Yılmaz sözleri: Türkiye'nin Cristiano Ronaldo'su

Spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın kendi evinde 4-1 kazandığı Ankaragücü maçını Beyaz TV'de yorumladı.

''Türkiye'nin Cristiano Ronaldo'su ''

Burak Yılmaz'ın içinden Cristiano Ronaldo çıktı. Türkiye'nin Cristiano Ronaldo'su şu anda. O kadar yetenekli. Ben böyle bir performans beklemiyorum.

İlk yarıda kötü oynayan bir Beşiktaş vardı. Ankaragücü tam daha pres, baskılı futbol oynuyordu. Burak Yılmaz bireysel yeteneklerini konuşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Performansı ortada. Burak Yılmaz daha önce Beşiktaş'a gelseydi bambaşka olurdu.