Şimdi rekabet kızışacak.. Huawei'ye izin çıktı!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Huawei'nin yurt dışına kişisel verileri aktarma talebine onay verdi.

Gazeteduvar'a göre; Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), taahhütname başvurusunda bulunan Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Limited Şirketi'nin yurt dışına kişisel veri aktarımına izin verdi.

KVKK'den yapılan açıklamaya göre şirket, yurt dışına kişisel veri aktarımı konusunda taahhütname başvurusunda bulundu.

Başvuruyu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendiren Kurul, usul ve esasa dair herhangi bir eksikliğin bulunmaması üzerine söz konusu veri aktarımına izin verdi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendinde "yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin yurt dışına aktarılabileceği" belirtiliyor.

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