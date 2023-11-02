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Gündem Simav’da din görevlilerine vaaz becerilerini geliştirme kursu
Gündem

Simav’da din görevlilerine vaaz becerilerini geliştirme kursu

Yeniakit Publisher
2023-11-02 13:43:00 -
Simav’da din görevlilerine vaaz becerilerini geliştirme kursu

Simav İlçe Müftülüğünce din görevlilerine yönelik, "Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme” hizmet içi eğitim kursunda uygulamalı eğitim haftasının devam ettiği bildirildi.

15 Temmuz Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursunun konferans salonunda başlayan ve 3 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek olan "Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme” hizmet içi eğitim kursunda din görevlileri tarafından sunumlar gerçekleştiriliyor.

Eğitime katılan din görevlileri, belirledikleri konu üzerinde, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Vaizler Murat Kaya ve Mustafa Bektaş ve diğer kursiyerler huzurunda yarım saat vaaz sunumlarını yapıyor. Yapılan her vaaz sunumunun ardından, İlçe Müftüsü, vaizler ve katılımcılar tarafından değerlendirilmesi yapılıp eksik kalan yanları üzerinde tavsiyelerde bulunuluyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Müftüsü Serçe, 3 Kasım 2023 tarihinde ilk grubun eğitimlerinin tamamlanmasının ardından yeni gruplarla eğitime devam edileceğini, programı tamamlayan kursiyerlerin camilerinde, merkezi vaaz sisteminde ve diğer camilerde, cuma vaazlarında, dini gün ve gecelerde, Ramazan vaazlarında ve diğer vaazlarda görev almaya başlayacaklarını belirtti.

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