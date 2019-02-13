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Silopili öğrenciler tenis öğreniyor

Şırnak’ın Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan tenis kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:31
Silopili öğrenciler tenis öğreniyor

Şırnak’ın Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan tenis kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Silopi Halk Eğitim Merkezi’nce sportif alanda açılan kort tenis kursunda 8 ile 18 yaş arası 830 öğrenci eğitim görüyor. Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü kort tenis sahasında eğitim gören öğrenciler bölge müsabakalarına hazırlık yaptıklarını be müsabakalardan dereceye girmek istediklerini söyledi.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer eğitimlerin hızla devam ettiğini belirtti. Özer, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini kaydederek, diğer sportif dallarda da kurslar açarak öğrencilere eğitim sunacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:31
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