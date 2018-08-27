THY - Trabzon
0553 313 94 23

Silivri'de korkutan yangın!

Silivri'nin Mimarsinan Mahallesi'nde iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:03
Silivri'de korkutan yangın!

Silivri'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Yavuz Selim Caddesinde bulunan 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:03
  1. silivri
  2. Mimarsinan Mahallesi
  3. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel ve Trump'tan kritik görüşme!
    1. Merkel ve Trump'tan kritik görüşme!
    2. Yahudi yerleşimcilerin ırkçı..
    3. DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve..
    4. Galatasaray'a kötü haber!
    5. Silivri'de korkutan yangın!
    6. Aile faciasında karar verildi! 5..
    7. Bir ton Maraş dondurmasını ücretsiz..
    8. Bakan Akar'dan terörle mücadele..
    9. Bu besinler kansızlığa iyi geliyor
    10. Suriye'de sıcak gelişme: Esed ordusu..
    11. Armudun faydaları nelerdir?
    12. O ülkede binlerce insan göç ediyor! 40..
    13. Diş ağrısı için doğal çözümler
    14. Avrupalı uzmanlar ideal uyku saatini..
    15. Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs..
    16. Macron ile Ruhani telefonda görüştü!
    17. Çöpte bulunan tarihi kupalar müzeye..
    18. Başbakanı tehdit etmişti! Cezası belli..
    19. Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar..
    20. AK Partili vekilden bedelli açıklaması!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar