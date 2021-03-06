Silivri sular ne zaman gelir?
İstanbul’da üç ilçeyi etkileyecek 17 saatlik su kesintisi yaşanacak. Kesintiden Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca’da pek çok mahalle etkilenecek. Peki, Silivri’de sular ne zaman gelir? Silivri su kesintisi ne zaman?
İSKİ hafta içinde planlı bir kesinti olduğunu duyurdu. Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yenile çalışması yapılacak. Söz konusu çalışma sebebiyle Silivri’de de sular kesilecek. Peki, hangi mahallelerde su kesintisi olur?
Silivri sular ne zaman gelir?
Silivri’de 17 saatlik su kesintisi 9 Mart Salı akşamı 22.00'de başlayıp 10 Mart Çarşamba saat 15.00'te sona erecek.
Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Selimpaşa Mahallesi ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları