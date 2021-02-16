Silivri Belediyesi 10 adet taşınmazını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 10 adet taşınmazın ihalesi ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Kiralama işi, 03.03.2021 çarşamba günü saat 14:00’ da başlayacak ve ilan edilen tablodaki saatlerde sırasıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 3 (üç) / 10 (on) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecek.

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