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Ekonomi Silivri Belediyesi 10 adet taşınmazını kiraya verecek
Ekonomi

Silivri Belediyesi 10 adet taşınmazını kiraya verecek

Silivri Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan ATM yeri, bilet satış gişesi, tarla, tarımsal faaliyet (hayvancılık dahil) ve dükkanlarını kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:05:00 -
Silivri Belediyesi 10 adet taşınmazını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 10 adet taşınmazın ihalesi ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Kiralama işi, 03.03.2021 çarşamba günü saat 14:00’ da başlayacak ve ilan edilen tablodaki saatlerde sırasıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif  Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince  3 (üç) / 10 (on) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecek.

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