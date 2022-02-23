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Gündem Şili'de binlerce ölü balık sahile vurdu
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Şili'de binlerce ölü balık sahile vurdu

Şili’nin Bio Bio bölgesinde binlerce ölü balık sahile vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 10:14:00 -
Şili'de binlerce ölü balık sahile vurdu

Şili'nin Bio Bio bölgesinde sahile vuran binlerce ölü balık halkı tedirgin ediyor. Bölgede, geçtiğimiz cumartesiden bu yana binlerce ölü sardalya ve hamsi sahili doldurdu. Uzmanlar, ölü balıkların sahile vurma nedeninin henüz belirlenemediğini ancak küresel ısınmanın nedeniyle balıkların öldüğünün tahmin edildiğini açıkladı.
Çevre yetkilileri olayın nedenini belirlemek için bölgedeki su kalitesinin araştırıldığını açıkladı. Bölge halkı ise balıkların ölüm nedeninin sulardaki düşük oksijenden kaynaklandığını ifade etti. Balıkların oksijensiz kaldıkları için kıyıya yakın yüzmek zorunda kaldıkları belirtildi.

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