Sıla'nın katilinin yapmadığı iğrençlik kalmamış

Giresun'da, 21 yaşındaki sabıkalı Hüseyin Can Gökçek'in, boğazını keserek katlettiği Sıla Şentürk'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Sıla Şentürk'ün halası Hayriye Öztürk, katil Hüseyin Can Gökçek ile konuşmasını ilk kez açıkladı. Cani Gökçek'in hırsızlıktan sapıklığa kadar birçok sabıkası olduğu belirlendi.

Ankara'da yaşayan Hüseyin Can Gökçek'in, lise yıllarda sınıfındaki kız arkadaşı adına onun fotoğraflarıyla Instagram'da sosyal medya hesabı açtığı, kız arkadaşının fotoğrafıyla erkekle mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kız arkadaşına küfreden daha sonra da kız ve ailesinin şikayeti üzerine karakolluk oldukları belirlendi.

Mont, ayakkabı, şarj aleti çalmış

Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Ankara'da bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından iki sarj aleti, bir spor mağazasının da koşu ayakkabısı çalarken yakalandığı belirlendi. Tekstil mağazasından da mont çaldıktan sonra yakalanan zanlının, olay yerine gelen polislere direndiği bu suçla ilgili de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Arkadaşını işyerinde bıçaklamış

Hüseyin Can Gökçek'in sabıkaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Katil zanlısının arkadaşı M.U.A'nın işyerine giderken onunla tartıştıktan sonra arkadaşını bıçakla yaraladığı, hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Sigara vermeyen bir kişiyi de darp etmiş

Bir alışveriş merkezi önünde de vatandaşlardan sigara isteyen Hüseyin Can Gökçek'in kendisine sigara vermeyen bir kişiyi de darp ettiği bundan dolayı hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Hüseyin Can Gökçek'in 10 ayrı suç kaydı içerisinde Sıla'ya yönelik "çocuğun cinsel istismarı" kaydının da yer aldığı öğrenildi.

Tüm aileyi tehdit etmiş

Giresun'da merkeze bağlı Yalı Mahallesi'nde Türkiye'yi yasa boğan bir cinayetle 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek'in olay öncesinde tüm aileyi tehdit ettiği öğrenildi.