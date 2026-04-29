Silahlı saldırıya uğramıştı! Genç kadın avukat yaşamını yitirdi
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Bursa'da silahla ağır yaralanan avukat hastanede öldü. Gürsü ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla yolda yürüyen kişilere ateş edilmesi sonucu Elif Çalışkan (40) ile avukat Hatice Kocaefe (28) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Kocaefe burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğunu, ölen Hatice Kocaefe'nin ise Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiğini tespit etti.
Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
