Silahlı kavga! Bir kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak ağır yaralanan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
Ali Mülayim (48) ve K.B. arasında Gazipaşa mahallesi 1967 sokakta çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. K.B., tabancayla Ali Mülayim'e ateş etti.
Ağır yaralanan Mülayim, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kaçan K.B'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.