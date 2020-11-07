  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:55:41 -
Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir sanayi sitesinde bulunan torna atölyesinde, kurusıkı tabancaların namluları değiştirilerek normal tabancaya dönüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerini takibe alan jandarma, şüphelilerin gündüzleri torna atölyesini açmadıklarını, çevredeki esnafın iş yerlerini kapatmasının ardından atölyeye geldiklerini ve sabah hava aydınlanmadan atölyeden çıktıklarını tespit etti.

Ekiplerce iş yerine düzenlenen operasyonda, atölye sahibi F.C. yüklü miktarda parayla kaçmaya çalışırken yakalandı. İş yerindeki H.C, Ö.F.A, Y.A.H. ve A.G. de gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, kurusıkıdan dönüştürülen 96 tabanca, 51 montaj işlemi yapılmamış tabanca ile şüphelilerin üzerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı
Dünya

Suudilerden yeni hamle! Kral Selman'dan Türkiye talimatı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderilmesi..
Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir
Gündem

Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Mehmet Kapukaya Hoca, bir kimseye iftira atmanın İslam'a göre hükmünü anlattı..
Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dev yatırım
Dünya

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dev yatırım

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ukrayna'nın Türkiye'ye 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştireceğini söyl..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay