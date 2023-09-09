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Gündem Silah kaçakçılarına baskın! Paketlendiler
Gündem

Silah kaçakçılarına baskın! Paketlendiler

Yeniakit Publisher
2023-09-09 09:35:00 -
Silah kaçakçılarına baskın! Paketlendiler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eyüpsultan’da düzenlediği 3 ayrı operasyonda silah kaçakçılığı yapan 9 kişi yakalandı. Operasyonlarda 23 adet çeşitli çap ve markada tabanca ele geçirilirken, yakalanan 9 kişi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların kaçak yollardan temin ettikleri ruhsatsız tabancaları sosyal medya vasıtasıyla satmaya çalıştıklarını tespit etti. Uzun süreli takibin ardından silahların sevk edileceği bilgisini alan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Eyüpsultan’da bulunan ikamet adresleri ve Kuzey Marmara Otoyolunda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda M.D., Z.D., H.A. E.B., O.D., F.İ., A.H., M.Y. ve U.S. isimli 9 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda 17 adet Blow Marka 7,65 mm Tabanca, 5 adet Walther marka 7,65 mm tabanca, 1 adet Vale marka 6,35 mm suikast tabancası olmak üzere toplam 23 adet tabanca ile 22 adet şarjör, 65 adet 7,65 mm fişek ve 12 adet 6,35 mm fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilirken, yakalanan 9 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

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