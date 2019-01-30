0553 313 94 23

Şıklıkta yarışıyorlar! Adayların giyim bütçesi de ekonomik

Seçime doğru gardırobunu yenileyenler esnafı memnun ediyor... Türkiye 8 ay sonra yeni bir seçime giderken ismi açıklanan adaylar bir bir görücüye çıkıyor. Söylemleri kadar beden dilleri ve kıyafetleriyle de seçmenden puan toplama yarışına giren belediye başkan adayları gardıroplarını da yeniliyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:31
Şıklıkta yarışıyorlar! Adayların giyim bütçesi de ekonomik

31 Mart 2018’de yapılacak yerel seçimlerin arifesinde adaylar gerek vaatleri gerek kıyafetleriyle yarışıyor. Projeleriyle rakiplerinin açık ara önünde bulunan AK Partili adaylar giyim kuşamlarıyla da iddialı.

Sarı ve kırmızı kravatlarıyla dikkat çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, koyu ceketleri, beyaz gömlekleri, sarı ve kırmızı kravatlarıyla adından söz ettiriyor.  Seçim döneminde rahat kıyafetleri tercih eden Yıldırım süveterleri ve atkılarıyla beğeni topluyor.

Yeni dönemde Ankara’yı yönetmeye talip olan Mehmet Özhaseki ise siyah kabanı, kırmızı kaşkoluyla göz dolduruyor. Zaman zaman takım elbise zaman zaman sarı ve siyah süveter giyen Özhaseki kıyafetleriyle modacılardan tam not alıyor.

Konya Adayı Uğur İbrahim Altay ile Kayseri Adayı Memduh Büyükkılıç, gerek projeleri gerek kıyafetleriyle hemşerilerinin gönlünü fethediyorlar. Kocaeli Adayı Tahir Büyükakın, Sakarya Adayı Ekrem Yüce ile Erzurum Adayı Mehmet Sekmen da takım elbiseleriyle ilgi odağındalar.

Kadınlarca örnek alınıyorlar

Gaziantep’te yerel seçimlerin favorisi olan Fatma Şahin, uyumlu ve renkli elbiseleriyle kadınların yakın takibinde. AK Parti’nin İstanbul Sancaktepe Adayı Şeyma Döğücü ve Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık da şık şallarıyla dikkat çekiyorlar.

Giyimciler mutlu

Belediye başkanlığı için yarışan isimlerin şıklık yarışı giyim sektörünü mutlu ediyor. Sektör temsilcileri ürünlerinin rağbet gördüğünü belirterek, şu görüşleri paylaşıyorlar: “Şu aşamada adaylar öne çıkmak için giyim kuşamlarına önem veriyorlar. Bu da bizim lehimize bir durum. Şu anda kaban, kaşkol, pantolon, gömlek ve kravat satışlarımız önemli oranda arttı. Artış devam edecek gibi görünüyor. Yine kadın adaylardan ardı ardına tayyör ve şal talebi geliyor. Bu sayede kadın moda evleri ve giyim firmaları gelir elde ediyor, moral buluyorlar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:31
  1. Gaziantep
  2. yerel seçimler
  3. 31 Mart
  4. AK Parti
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım
  6. Konya Adayı Uğur İbrahim Altay
  7. Kayseri Adayı Memduh Büyükkılıç
  8. Kocaeli Adayı Tahir Büyükakın
  9. Sakarya Adayı Ekrem Yüce
  10. Erzurum Adayı Mehmet Sekmen
  11. Fatma Şahin
  12. AK Parti’nin İstanbul Sancaktepe Adayı Şeyma Döğücü
  13. Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık
  14. Belediye başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İranlılardan büyük ilgi
    1. İranlılardan büyük ilgi
    2. OsmangaziKöprüsü’nde hisse satışı..
    3. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında..
    4. TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele
    5. FETÖ'nün 'mahrem imamına' hapis cezası
    6. Afrika’ya özel önem
    7. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    8. Uyuşturucu baronu böyle adliyeye..
    9. İşdünyası, fırsat dolu fikirlere..
    10. Konyaspor'dan büyük hedefler için..
    11. Schneider Electric, dünyanın en..
    12. Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın..
    13. Sarıgül resmen açıkladı: Birlikte..
    14. Fiorentina-Roma İtalya Kupası maçı ne..
    15. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya..
    16. İhracata 30 anlaşmalı doping
    17. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    18. Avrupa borsaları
    19. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    20. Siyonist yerleşimcilerden Batı..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!