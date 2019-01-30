Şıklıkta yarışıyorlar! Adayların giyim bütçesi de ekonomik

31 Mart 2018’de yapılacak yerel seçimlerin arifesinde adaylar gerek vaatleri gerek kıyafetleriyle yarışıyor. Projeleriyle rakiplerinin açık ara önünde bulunan AK Partili adaylar giyim kuşamlarıyla da iddialı.

Sarı ve kırmızı kravatlarıyla dikkat çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, koyu ceketleri, beyaz gömlekleri, sarı ve kırmızı kravatlarıyla adından söz ettiriyor. Seçim döneminde rahat kıyafetleri tercih eden Yıldırım süveterleri ve atkılarıyla beğeni topluyor.

Yeni dönemde Ankara’yı yönetmeye talip olan Mehmet Özhaseki ise siyah kabanı, kırmızı kaşkoluyla göz dolduruyor. Zaman zaman takım elbise zaman zaman sarı ve siyah süveter giyen Özhaseki kıyafetleriyle modacılardan tam not alıyor.

Konya Adayı Uğur İbrahim Altay ile Kayseri Adayı Memduh Büyükkılıç, gerek projeleri gerek kıyafetleriyle hemşerilerinin gönlünü fethediyorlar. Kocaeli Adayı Tahir Büyükakın, Sakarya Adayı Ekrem Yüce ile Erzurum Adayı Mehmet Sekmen da takım elbiseleriyle ilgi odağındalar.

Kadınlarca örnek alınıyorlar

Gaziantep’te yerel seçimlerin favorisi olan Fatma Şahin, uyumlu ve renkli elbiseleriyle kadınların yakın takibinde. AK Parti’nin İstanbul Sancaktepe Adayı Şeyma Döğücü ve Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık da şık şallarıyla dikkat çekiyorlar.

Giyimciler mutlu

Belediye başkanlığı için yarışan isimlerin şıklık yarışı giyim sektörünü mutlu ediyor. Sektör temsilcileri ürünlerinin rağbet gördüğünü belirterek, şu görüşleri paylaşıyorlar: “Şu aşamada adaylar öne çıkmak için giyim kuşamlarına önem veriyorlar. Bu da bizim lehimize bir durum. Şu anda kaban, kaşkol, pantolon, gömlek ve kravat satışlarımız önemli oranda arttı. Artış devam edecek gibi görünüyor. Yine kadın adaylardan ardı ardına tayyör ve şal talebi geliyor. Bu sayede kadın moda evleri ve giyim firmaları gelir elde ediyor, moral buluyorlar.”