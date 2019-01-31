Sıkı duruşla seneye tek haneye inecek

2019’un sonu için enflasyon tahmininin yüzde 14,6 olduğunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, “Enflasyonda ikna edici düşüş görünene kadar sıkı duruş sürdürülecek. Mümkün olan en kısa sürede tek haneli enflasyona ulaşabileceğimiz parasal duruş ne ise bu şekilde devam edeceğiz” mesajını verdi. Yılın ilk toplantısını gerçekleştiren Çetinkaya’nın açıklamalarında şu konular öne çıktı:

Dengeleme sürecine girildi

Gelişmekte olan ülkelerin risk primleri dalgalı seyretmekle birlikte yılbaşından beri gerilemekte. Para politikasındaki sıkı duruşu sürdürmemiz ve sıkı duruş yurtiçi finansal göstergelere katkıda bulundu. Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama belirgin hale geldi. Türk Lirası’nın ima edilen oynaklığı eylül ayından bu yana geriledi. Dengelenme eğilimi dördüncü çeyrekte belirginleşti. Net ihracatın büyümeye katkısının süreceğini öngörüyoruz.

Gıda enflasyonunda çift hane

Petrol fiyatları tahminimizi 80 dolardan 63 dolara düşürdük. Yılsonu gıda enflasyonu tahminini 2019 için yüzde 13 olarak koruduk. Enflasyon yıl sonunda yüzde 14,6, 2020’de yüzde 8,2 olarak tahmin edildi. 2021’de ise yüzde 5,4’e gerileyeceği tahmin edilmektedir. Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı para politikası duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında enflasyon kademeli olarak hedefe yakınsayacak. 2019’da TL cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki aşağı güncelleme enflasyon tahminine 0,5 puan düşürücü yönde katkı yaptı. Birim işgücü maliyetlerindeki yukarı yönlü güncelleme 2019 enflasyon tahminine 0,4 puan yükseltici katkı yaptı.

Ek sıkılaştırma olabilir

Sıkı duruş ile birlikte cari açıktaki dengelenmenin risk primine katkı sağlayarak döviz kuru oynaklığını sınırlamasını bekliyoruz. Enflasyonda ikna edici düşüş görünene kadar sıkı duruş sürdürülecek. Bu doğrultuda gerekirse ek sıkılaştırma yapılabilecek. Fiyatlama davranışlarını etkileyen tüm unsurlar yakından takip edilerek para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir.

İhracat ve turizm doping yapacak

Enflasyon görünümü ve fiyatlama davranışlarını tüm kalemleriyle birlikte değerlendirerek sağlıklı seviyelere ulaştığını görmemiz gerekiyor. Enflasyonda bulunduğumuz seviyeler olası risklere karşı yüksek temkinlilik gerektiriyor. Mümkün olan en kısa sürede tek haneli enflasyona ulaşabileceğimiz parasal duruş ne ise bu şekilde devam edeceğiz. 2019’da ihracat ve turizmdeki güçlü seyrin toparlanmaya destek olacağını düşünüyoruz. İstikrarı sağlayan politika bileşiminin korunması önemli.