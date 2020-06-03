  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:00:59 -
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi maksadıyla yapılan çalışmalar esnasında elde edilen duyumlarda Kurtalan ilçesinde ikamet etmekte olan bazı şahısların haksız kazanç elde etmek maksadıyla Batman’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Kurtalan merkezinde içici konumundaki şahıslara satacakları bilgisi alınmıştır. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen bilgilere istinaden Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde icra edilen operasyonlarda, 8 şüpheli ile birlikte yaklaşık bir kilogram kubar esrar maddesi, 5 gram eroin, 3 gram metamfetamin ve şüphelilere ait 7 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı