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Aktüel

Siirt'te göletlere 55 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:47:28 -
Siirt'te göletlere 55 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için göletlere 55 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarımızın Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Müdürlüğü tarafından üretilen pullu sazanlar, Siirt'e gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Kurtalan ilçesi Ekinli ve Yayıklı göletlerine 55 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 6 baraj gölet havzasının faaliyete geçmesiyle kentin yakın zamanda su ürünleri üretimi alanında iddialı olacağını söyledi.

Son 3 yılda göletlerine bırakılan balık sayısının 215 bine ulaştığını anlatan Demirhan, "Elazığ Su Ürünleri Enstitüsü tarafından gönderilecek teknik heyet ve ilimiz teknik elemanlarımızla incelemelerde bulunarak kafes balıkçılığı başta olmak üzere yatırım alanları tespit edilecek." dedi.

Demirhan, kentte 1 Nisan-30 Haziran'daki avlanma yasağına uymayanlara para cezası uygulanacağını da belirtti.

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