Siirt Valiliği'nden dikkat çeken açıklama!

Siirt Valiliği, Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde bir düğünde havaya ateş açılmasıyla kopan elektrik tellerinden 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili şüphelilere ait silahlarda kriminal inceleme yapıldığını aktardı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın 25 Ağustos 2018 günü saat 21.30 sıralarında meydana geldiği belirtilerek, "A.P. isimli şahıssa ait köy düğününde ateşli silah ile havaya ateş edilmesi neticesinde düğün alanı üzerinden geçen yüksek gerelim hattı kablosunun kopması ve sonucu Y.P, V.P, Ş.P ve M.O isimli şahıslar yaralanmıştır. Yaralı şahıslar Kurtalan Devlet Hastanesine sevki yapılmış olup, hayati tehlikeleri bulunamamaktadır. Olay ile ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ve yapılan soruşturma neticesinde şüpheli 4 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; M.Y isimli şahsın ev eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet adına kayıtlı 9 milimetre çapında tabanca, H.P isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet K.P adına kayıtlı yivsiz av tüfeği, M.N isimli şahsın ev eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet faturalı 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca, M.P isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet faturasız 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca ve 1 adet S.P adına kayıtlı yivsiz av tüfeği, 4 şüpheli şahsın ifadeleri alınarak, serbest bırakılmış olup, ele geçirilen silahlar Kriminal incelenmesi yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve muhtemel terör, asayiş ve kaçakçılık olayların önlenmesi başta olmak üzere genel sağlık ve genel ahlakın korunmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir" denildi.