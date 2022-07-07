Siirt Kurtalan TOKİ kura sonuçları: TOKİ Kurtalan 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:
TOKİ Siirt Kurtalan kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Siirt Kurtalan TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Siirt Kurtalan kura çekiliş sonuçları isim listesi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Siirt Kurtalan 2+1 24 konut 3+1 12 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.
Siirt Kurtalan 2+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ömer Bıçak
Sedef Yılmaz
Mazlum Yüknü
Vedat Celbek
Şaban Kaya
İsmet Geylani
Sabri Üşme
Yakup Kayra
Hasan Şahbaz
İslam Gürol
Songül Kaya
Yunus Pekedis
Yunus Senşes
Abdullah Badam
Esmanur Kurt
Macit Şenses
Rohani Noyan
Abdulkerim Nergiz
Mazlum Şenses
İsmail Arslan
Enver Tekgöz
Siirt Kurtalan 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi
Halime Yalsıs
Meryem Nart
Abdullah Nas
Sadık Öztoprak
Ahmet Çakır
Halil Gezer
Semra Ağraş
Şengül Belge
Feyzullah Kün
Işıl Erbakış
Seyfettin Özok
Yasin Akçay