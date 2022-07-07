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Ekonomi Siirt Kurtalan TOKİ kura sonuçları: TOKİ Kurtalan 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:
Ekonomi

Siirt Kurtalan TOKİ kura sonuçları: TOKİ Kurtalan 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:

TOKİ Siirt Kurtalan kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Siirt Kurtalan TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Siirt Kurtalan kura çekiliş sonuçları isim listesi!

Yeniakit Publisher
2022-07-07 11:02:00 - 2022-07-07 11:13:17
Siirt Kurtalan TOKİ kura sonuçları: TOKİ Kurtalan 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Siirt Kurtalan 2+1 24 konut 3+1 12 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.

Siirt Kurtalan 2+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi

Ömer Bıçak

Sedef Yılmaz

Mazlum Yüknü

Vedat Celbek

Şaban Kaya

İsmet Geylani

Sabri Üşme

Yakup Kayra

Hasan Şahbaz

İslam Gürol

Songül Kaya

Yunus Pekedis

Yunus Senşes

Abdullah Badam

Esmanur Kurt

Macit Şenses

Rohani Noyan

Abdulkerim Nergiz

Mazlum Şenses

İsmail Arslan

Enver Tekgöz

Siirt Kurtalan 3+1 TOKİ kura sonuçları isim listesi

Halime Yalsıs

Meryem Nart

Abdullah Nas

Sadık Öztoprak

Ahmet Çakır

Halil Gezer

Semra Ağraş

Şengül Belge

Feyzullah Kün

Işıl Erbakış

Seyfettin Özok

Yasin Akçay

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