SİHA'lar düğün konvoyunu hedef aldı: En az 10 ölü

Mali ordusuna ait insansız hava araçlarının ülkenin orta kesimindeki San bölgesinde düzenlediği saldırıda en az 10 sivilin öldüğü bildirildi.

AFP’ye konuşan yerel kaynaklara göre saldırı, Tene bölgesinde düğün hazırlıkları sırasında meydana geldi.

Bölge sakinlerinden biri, saldırıda 10 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, “Köy için sevinç günü olması gereken an büyük bir yasa dönüştü” dedi.

Güvenlik kaynakları ise saldırının, geleneksel toplu düğün etkinliği kapsamında ilerleyen motosiklet konvoyunu hedef aldığını aktardı.

AFP’ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, “Motosikletlerin art arda ilerlemesi muhtemelen dronların dikkatini çekti” ifadelerini kullandı.

Yerel bir yönetici de en az 10 sivilin öldüğünü doğrulayarak, “Düğün yapılacaktı ancak saldırı köyü matem yerine çevirdi” dedi.

Saldırı, askeri cunya yönetimindeki ülkede son haftalarda tırmanan çatışmaların ortasında gerçekleşti. Cemaat Nusret el İslam vel Muslimin (CNİM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi adlı Tuareg grubunun nisan ayı sonunda başlattığı koordineli saldırılar sonrası Mali’de güvenlik krizi derinleşmişti.

25-26 Nisan’da düzenlenen geniş çaplı saldırılarda stratejik noktalar hedef alınmış, ülkenin savunma bakanı da ölmüştü.

Ülkenin kuzeyindeki Kidal başta olmak üzere bazı yerleşimlerin Azavad Kurtuluş Cephesi ve CNİM kontrolüne geçtiği, silahlı grupların başkent Bamako çevresinde fiili abluka oluşturduğu belirtiliyor.

Altın ve çeşitli maden kaynakları açısından zengin olan Mali, 2012’den bu yana silahlı çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıkla mücadele ediyor.

Ülkede 2020 ve 2021’de gerçekleşen askeri darbelerin ardından yönetim, eski sömürge gücü Fransa ile Birleşmiş Milletler güçlerini ülkeden çıkarmış, güvenlik alanında ise Rusya'ya bağlı Afrika Kolordusu (eski ismiyle Wagner) ile iş birliğini artırmıştı.

Kaynak: Mepa News