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Sigortanın önemi ilkokullarda öğretilmeli

Türkiye’de sigortalılık oranının yüzde 26 bandında ve Avrupa’nın çok gerisinde olmasıyla birlikte daralan sektörün uzun vadede rahatlamasına yönelik bir öneri de Tokat’tan eğitime çocuklardan başlanması doğrultusunda geldi.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:21
Sigortanın önemi ilkokullarda öğretilmeli

Türkiye’de sigortalılık oranının yüzde 26 bandında ve Avrupa’nın çok gerisinde olmasıyla birlikte daralan sektörün uzun vadede rahatlamasına yönelik bir öneri de Tokat’tan eğitime çocuklardan başlanması doğrultusunda geldi.


Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Halil Kaya, meclisteki bu göreve komitesinde bulunan sigorta acentelerinin verdiği destekle geldiğini ve bir taraftan da yerelde Tokat Sigorta Acenteleri Derneği Başkanlığı ile ulusalda da federe ve konfedere yapılarda yönetici olarak sigortalılığın ve sigortanın önemini anlatmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Avrupa’da birçok ülkede yüzde 50 sigortalılık oranlarının sektörde panik havası oluşturduğunu söyleyen Kaya, Türkiye’de bu oranın yüzde 26, Tokat’ta ise yüzde 14 olduğunu, bu durumun da sigortalılığın öneminin yeteri kadar anlatılamıyor olduğunun en büyük kanıtı olduğuna dikkat çekti. Rakamlarla konuşan ve sorunun sigorta bilincine yönelik eğitimlerin ilkokullarda verilmeye başlanmasıyla çözülebileceğini dile getiren Kaya, “Ülke ekonomisinin lokomotifi sigorta sektörünün zor günlerden geçtiği şu günlerde acente arkadaşlarımızın ve tüm sektör paydaşlarının sigorta bilincini artırmaya yönelik gayret sarf etmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Önceliğimiz sigortalılığın ülke ekonomisine, milli servetin tazminine ve hayatın doğal akışıyla oluşan olumsuzlukların maddi ve manevi yeniden inşası için olmazsa olmaz olduğunu anlatabilmek. Azami gayretimizin sigortanın ne olduğunu ilkokuldan başlayarak öğretilmesine yoğunlaştırmalıyız. Varlıklarımızın ekonomik bedellerinin korunmasında ve sonraki nesle ulaşmasında sigortanın ne kadar önemli olduğu herkesçe malum. İçerisinde bulunduğumuz sigorta haftası süresince, tüm enerjimizi yaşadığımız şehirlerde bu çalışmalara veriyoruz. Hem bölgemizdeki hem de ülke genelindeki meslektaşlarımızın da haftasını kutluyor, bizlere bulundukları şehirlerde benzer çalışmalarla destek vermelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:21
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