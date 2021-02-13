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Ekonomi “Sigorta sektörü rüştünü ispatladı”
Ekonomi

“Sigorta sektörü rüştünü ispatladı”

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün 2020 yılı karnesini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:06:00 -
“Sigorta sektörü rüştünü ispatladı”

Deprem, sel ve dolu felaketleri gibi doğal afetlerin yanı sıra salgınla birlikte yaşandığı 2020 yılının herkes için zor bir yıl olduğunu belirten Benli, sigortalıların mağduriyetlerini gidermek için tazminat ödemelerini en hızlı şekilde yaptıklarını belirtti. Benli, “Sigorta sektörü olarak önceliğimiz sigortalıların memnuniyetini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak olurken, vatandaşlarımızın sigortaya teveccühünün arttığını görmek ise bizleri çok sevindirdi. Bunun sonucunda sektörümüzün prim üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artış göstererek toplamda 82,6 milyar TL’ye yükseldi.” bilgilerini verdi.  Benli, sektörün, şirketlerinden, acentelere, eksperlerinden, brokerlerine kadar tüm paydaşlarıyla özverili ve dayanışma odaklı bir yaklaşım sergilediğini ifade ederek, değerlendirmesini şöyle tamamladı: “Sigortanın, deprem, sel, salgın gibi olağanüstü durumlar için var olduğunu anlatabilmek için tüm gücümüzle sigortalılarımızın yanında olmanın ve üzerimize düşeni yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörümüz tüm paydaşlarıyla birlikte geride kalan yılda rüştünü ispat etti. İyi günde ve kötü günde, uzun süreli bir paydaş olarak sigortayı vatandaşımıza daha görünür kıldığımız için mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da hem ülkemize hem vatandaşlarımıza katkı sağlamak için aynı şevkle çalışmaya ve sigortanın önemini anlatmaya devam edeceğiz.”

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