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Ekonomi Sigorta primleri nasıl ertelenecek?
Ekonomi

Sigorta primleri nasıl ertelenecek?

Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen yangın hepimizin ciğerlerini yakarken, Rize, Artvin başta olmak üzere Van’a da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel ve heyelan felaketi yaşandı. Afetlere maruz kalan vatandaşların yardımına devlet yetişmekte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yangın bölgelerindeki SGK prim borçları ödemelerinin ertelendiğini duyurdu. Peki Sigorta primleri nasıl ertelenecek? Sosyal güvenlik primleri nasıl ertelenecek?

Yeniakit Publisher
2021-08-09 17:02:00 - 2021-08-09 17:03:38
Sigorta primleri nasıl ertelenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta prim ertelemelerine ilişkin olarak, “Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de gereken tedbiri aldık.” açıklamasında bulunmuştu. Peki sosyal güvenlik primleri nasıl ertelenecek?

Sigorta primleri nasıl ertelenecek?

Sosyal güvenlik primleri nasıl ertelenecek? sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu açıklamayı yaptı: "Afet bölgesindeki işletmelerin 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren 3 aylık prim borçları, afetin yaşandığı tarihten itibaren bir yıla kadar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından erteleniyor. Bu kapsamda da yangın bölgesinde ve selden etkilenen bölgelerde Rize, Düzce, Artvin’de ödeme süresi geçmiş prim borçları ile bu yılın haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarına ait borçlar 31 Ocak 2022 tarihine kadar ertelendi. Benzer bir erteleme de yangından zarar gören bölgeler için de yapılacak. Prim borcu ertelemesi yapılmışsa zamanaşımı işlemiyor ve ertelenen tutara gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmıyor."

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